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"التعبئة والإحصاء": زيادة المواليد في الصعيد أحد أسباب زيادة الفقر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:46 ص
التعبئة والإحصاء: زيادة المواليد في الصعيد أحد أسباب زيادة الفقر
عبد الحميد شرف
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هدى عبدالرازق
 
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قال عبد الحميد شرف، رئيس قطاع الإحصائيات السكنية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة الفقر في الصعيد هو زيادة عدد المواليد، وهو ما يحتاج إلى زيادة الغهتمام بخفض نسب المواليد.

وأوضح "شرف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن توفير فرص عمل في الصعيد سيساهم في خفض المواليد، حيث أن أهالي الصعيد ينظرون إلى كثرة الأبناء على أنهم وسيلة للحماية من الفقر.

ولفت إلى أن مصر من أفضل الدول التي تمر بإصلاح اقتصادي، حيث لم ترتفع نسبة الفقر بشكل كبير بسبب برامج الحماية الاجتماعية.
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