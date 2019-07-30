الإفتاء: المبيت بمنًى ليالي التشريق سنة وليس واجبا
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:47 ص
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قالت دار الإفتاء المصرية إن المبيت بمنًى لياليَ التشريق سنة وليس واجبًا، حفاظا على أرواح الحجاج.
وجاء هذا ردا على سؤال ورد للدار مفاداه "ما حكم ترك المبيت بمِنًى للضَّعَفة والمرضى والنساء من الحجاج؟"
وأكدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هذا يجنبهم ما قد يصيبهم من شدة الزحام، وما يَعتَرِيهم مِن تعبٍ شديدٍ وضيق مكانٍ وخَوف مرضٍ، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين".
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