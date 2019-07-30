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أبرزها الصدق والتجربة.. هكذا كانت شخصية "فيبي بوفيه" في Friends

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:36 ص
أبرزها الصدق والتجربة.. هكذا كانت شخصية فيبي بوفيه في Friends
فيبي بوفيه
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يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، ذكرى ميلاد الممثلة الأمريكية الشهيرة ليزا كودرو، التي نالت إعجاب الكثيرين وحققت نجاحا وحصلت على العديد من الجوائز عن مسلسلها الشهير Friends التي قدمت من خلاله شخصية "فيبي بوفيه" الكوميدية ببراعة فائقة.

وأحب الجميع دورها في المسلسل وعشقوا شخصية فيبي بوفيه الكوميدية، ومن هنا نقدم لكِ عزيزتي المرأة مجموعة من النصائح التي تسيرين على نهجها لتصبحين مثل شخصية "فيبي بوفيه":

- دائما ما اتسمت "فيبي بوفيه" بالصدق، حتى حينما تريد الخروج من مأزق ولا تود فعل شيء معين فهي لا تكذب وببساطة تقول "لا أود فعل ذلك".

- لا تدع "فيبي" أحدا يتحكم باختياراتها في الحياة أو طريقة معيشتها حتى في حال كانوا أصدقاؤها، فهي دائما ما تتصدى لتلك الفكرة.

- دائما ما تنجح "فيبي" في جعل أبسط الأشياء تبدو بغاية الروعة، فقرار السعادة بيدك أنت.

- لا تفكر "فيبي" كثيرا في الماضي وبالنسبة لها كل يوم يحمل جديد، من حزن أو فرح.

- فهي دائما تساند اصدقائها وتقف بجانبهم في كل وقت وتظهر دعمها إذا احتاجوا إليها.

- على الرغم من نمط حياتها غير التقليدي الذي يبدو فيه وكأنها لا تكترث، لم تنس "فيبي" أن تثقف نفسها وتتعلم لغة جديدة كي تضيف مزيد من المتعة إلى يومها.

- لا تخشى "فيبي" من تجربة كل ما هو جديد حتى تشعر بمتعة الأشياء أكثر.

- لا تدع التعب والإرهاق يؤثر عليها، فهي من الممكن أن تأخذ قسطا من الراحة دون أن تفكر فيما يزعجها.
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المزيد عن: ليزا كوردا فيبي بوفيه فريندز شخصية فيبي بوفيه الصداقة والوفاء الاصدقاء
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