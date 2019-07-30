جمهور تامر عاشور يحتفي بحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية

حرص تامر عاشور علي مشاركة صديقه حازم إيهاب معه في حفله الذي أقيم بالإسكندرية علي المسرح الروماني، وطلب منه الصعود علي المسرح ولبي حازم طلبه إلا أن تامر عاشور طلب منه الغناء وبالفعل قام حازم بعد إصرار تامر بالغناء وأعلن أنها المرة الأولي التي يغني فيها وقدم أغنية "محظوظ" وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وغني معه.

والتف الجمهور حول حازم إيهاب عقب انتهاء الحفل ولن يغادر إلا بعد أن التقط الصور مع كل المعجبين من مختلف الأعمار.