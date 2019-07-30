ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمهور تامر عاشور يحتفي بحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:41 ص
جمهور تامر عاشور يحتفي بحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية
حازم إيهاب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

حرص تامر عاشور علي مشاركة صديقه حازم إيهاب معه في حفله الذي أقيم بالإسكندرية علي المسرح الروماني، وطلب منه الصعود علي المسرح ولبي حازم طلبه إلا أن تامر عاشور طلب منه الغناء وبالفعل قام حازم بعد إصرار تامر بالغناء وأعلن أنها المرة الأولي التي يغني فيها وقدم أغنية "محظوظ" وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وغني معه.

 

والتف الجمهور حول حازم إيهاب عقب انتهاء الحفل ولن يغادر إلا بعد أن التقط الصور مع كل المعجبين من مختلف الأعمار.

جمهور تامر عاشور يحتفي بحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية
جمهور تامر عاشور يحتفي بحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن