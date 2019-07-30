عاجل.. الأهلي يعلن ضم محمود متولي رسميا
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:40 ص
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداءًا من الموسم الجديد.
وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة بإنهاء كافة الاجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
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