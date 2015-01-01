رسميا.. محمود متولي في الأهلي
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:34 ص
الفجر الرياضي
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حصل النادي الأهلي على الاستغناء الخاص بمدافع الإسماعيلي محمود متولي تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونجح مسئولو الأهلي
في ضم محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه واستعارة أحد لاعبي القلعة
الحمراء في الميركاتو الصيفي.
واجتاز محمود متولي الفحص الطبي الذي وقع عليه اليوم الثلاثاء، ليكون لاعبا في صفوق الأهلي.
وسيكون متولي الصفقة
الثالثة التي يتعاقد معها الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد استعارة رمضان
صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم، والمالي أليو نيانج قادمًا من مولودية
الجزائر لـ٥ مواسم.
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