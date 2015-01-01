لأول مرة إجراء عمليات قسطرة مخية بمستشفى سوهاج الجامعي (صور)

استضاف قسم المخ والاعصاب والطب النفسي بمستشفى سوهاج الجامعي الدكتور أحمد البسيونى استاذ امراض المخ والاعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس، وذلك لإجراء قسطرة مخية لبعض الحالات المرضية.





صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إنه لأول مرة يتم إجراء عمليات قسطرة المخ داخل المستشفى الجامعي، وذلك من أجل تقديم خدمة علاجية وطبية متميزة للمرضى وتدريب شباب الأطباء في هذا المجال.





وأكد عزيز أن الجامعة حريصة على استضافة الخبراء في المجال الطبي بصفة عامة لخلق جيل من الأطباء علي درجة عالية من المهارة العلمية وتبادل الخبرات، والاستفادة من أحدث التقنيات العلمية التي توصلوا إليها.





وأشار الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري إلى أن الدكتور أحمد بسيوني قام بإجراء قسطرة على شرايين المخ لحالتين بوحدة القسطرة بالمستشفى الجامعى احداهما لنزيف بالمخ اصاب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عام وتبين أنه يعانى من تشوه شريانى وريدى بالمخ، والأخرى لمريض يبلغ ٨٠ عام يعانى من جلطات متكررة حيث تبين وجود ضيق شديد بالشريان السباتي الأيسر.





وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي أنه سوف يتم إنشاء وحدة لقسطرة المخ والشرايين داخل المستشفى، وذلك لخدمة مرضى المخ والأعصاب ومصابي الجلطات الدماغية والعيوب الخلقية من محافظات الصعيد المختلفة.



