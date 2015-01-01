ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باريس جيرمان يوافق على خفض سعر نيمار من أجل رحيله لبرشلونة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:33 ص
باريس جيرمان يوافق على خفض سعر نيمار من أجل رحيله لبرشلونة
نيمار
Advertisements
طباعة
مصطفي صابر
 
Advertisements
ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، ان يوجد تطور في انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة المحتمل.
 
وتبعا للصحيفة الإسبانية "سبورت" إن إدارة النادي الفرنسي قامت بالموافقة على تقليل القمية المالية لنيمار، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة ليس من خلال تبادل اللاعبين ولكن عن طريق الأموال.
 
وكان نادي سان جيرمان مُصر في بداية  التفاوض على تقاضي 300 مليون يورو، قبل أن توافق مؤخرًا على تقليل السعر إلى 180 مليونًا فقط.
 
ويريد نادي العاصمة الباريسي استغلال أموال نيمار في الامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية.
Advertisements
المزيد عن: نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن