باريس جيرمان يوافق على خفض سعر نيمار من أجل رحيله لبرشلونة

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، ان يوجد تطور في انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة المحتمل.

وتبعا للصحيفة الإسبانية "سبورت" إن إدارة النادي الفرنسي قامت بالموافقة على تقليل القمية المالية لنيمار، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة ليس من خلال تبادل اللاعبين ولكن عن طريق الأموال.

وكان نادي سان جيرمان مُصر في بداية التفاوض على تقاضي 300 مليون يورو، قبل أن توافق مؤخرًا على تقليل السعر إلى 180 مليونًا فقط.

ويريد نادي العاصمة الباريسي استغلال أموال نيمار في الامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية.