شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 24 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة HUSEYN JAVID وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 92متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية بالميناء،