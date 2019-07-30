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آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:34 ص
آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)
آل باتشينو
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات للنجم الكبير آل باتشينو من موقع تصوير مسلسله الجديد The Hunt، بشوارع مقاطعة شينتاون بمدينة نيويورك.

 

وبدأ باتشينو تصوير المسلسل الذي أعلنت شركة أمازون عن اختيارها له بطلا على رأس قائمة الممثلين المشاركين ومنهم لوجان ليرمان.

 

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المحققين الذين يكتشفون مجموعة من النازيين المتخفين في الولايات المتحدة في عام 1977.

آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)
آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)
آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)
آل باتشينو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بنيويورك (صور)
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