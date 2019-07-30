الإعدام لعمدة طهران السابق في قضية قتل زوجته
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:30 ص
وكالات
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أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قضت بإعدام عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بتهمة قتل زوجته.
واعترف محمد علي
نجفي الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو الماضي، بقتل زوجته ميترا استاد، متهما
إياها بكشف أسراره الشخصية.
وأنهت المحكمة
في طهران، أمس الاثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي وسط إصرار من عائلة المجني عليها،
ميترا استاد، بإعدامه شنقا.
ويعد محمد علي
نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة
طهران، في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازيا ذلك لأسباب
صحية.
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