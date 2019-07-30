إجراء تجربة إخلاء ناجحة للمبنيين الإداريين بجامعة عين شمس

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فى إطار سعى جامعة عين شنس لتأمين موظفيها وطاقم العمل أجرت إدارة الدفاع المدنى بالجامعة تجربة إخلاء للمبنيين الاداريين تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وا.د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ا.سمير عثمان امين عام الجامعة.



وتهدف التجربة والتى استغرقت أربعة دقائق و١٩ثانية إلى توعية جميع الموظفين بطرق التصرف السليم فى حال وقوع أى حوادث كحريق أو زلزال والتدريب على كيفية إخلاء المبنى بطريقة سليمة دون وقوع خسائر صرح بذلك ا.عمرو فاروق محمد مدير إدارة الدفاع المدني.



وأشار إلى أن التجربة جاءت كمتابعة لسلسلة تجارب الإخلاء والتى تجريها إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

