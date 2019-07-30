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بدء انتخابات "الموسيقيين" بين هاني شاكر ومصطفى كامل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:27 ص
بدء انتخابات الموسيقيين بين هاني شاكر ومصطفى كامل
هاني شاكر ومصطفى كامل
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الفجر الفني
 
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انطلقت منذ قليل انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي يتنافس عليها كل من الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والمطرب مصطفى كامل، على مقعد النقيب، إلى جانب 45 موسيقي على عضوية مجلس الإدارة، وذلك بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

 

ويستمر التصويت حتى الخامسة مساءً لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في نفس اليوم.

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت في جلسه أمس الاثنين برفض ثلاثة طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، الطعن الأول قدمه المطرب احمد العيسوي بسبب استبعاده وتم رفضه، أما الثاني من الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق بوقف الانتخابات وتم رفض الطعن أيضا.

 

أما الطعن الثالث تم تقديمه من المطرب مصطفى كامل ويحمل شقين الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح بدعوى أن لديه سند تجاري لا يزال ساريا وقدم محامي هاني شاكر مايفيد ان الشركة ليس لها تراخيص منذ عشرين سنة وان السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة وبناء عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.

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