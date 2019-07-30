وزير الزراعة يوافق على إقامة 14 محطة صرف صحي خارج الحيز العمراني بالأقصر

وافق الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة عدد 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر.





وأوضحت هناء العربي القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحي بمدن الطود وأسنا والقرنة والزينية والأقصر والبياضية تتضمن محطة معالجة صرف صحى على مساحة 29088 م2 ارض املاك الدولة خارج الزمام – بربخ السيل نم 30 بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 900 م2 السيالة نم 25 بناحية العضايمة ومحطة رفع صرف صحى على مساحة4 س – 5 ط أملاك أهالى الحرجة نم 2 ناحية المساوية بمركز ومدينة اسنا، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة3 ط تبرع المواطن \محمود أحمد أبو زيد ناحية جزيرة القرنة ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 4 ط أرض فضاء اصلاح زراعى بقرية الاقالتة ناحية الأقالتة \ الحاجر ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 1 ط 1 ف أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح – زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشى بمركز ومدينة القرنة، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 700 م 2 ارض املاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحرى ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 12 س 3 ط ارض اصلاح زراعى الفساده ناحية زمام المدامود قبلى بمركز ومدينة الزينية، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 3 ط أرض املاك اهالى الزدبية الشرقى 18 بناحية الاقصر ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط ارض املاك دولة حوض محمد عبد الهادى بناحية منشأة العمارى بمركز ومدينة الأقصر، ومحطة رفع صرف صحى نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادى وومحطة رفع صرف صحى الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادى ومحطة رفع صرف صحى الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية.



