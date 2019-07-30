تعيينات جديدة بجامعة عين شمس





كما أصدر قرارا بقيام الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد، أمين وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية، اعتبارا من 1 أغسطس 2019 بجانب عملها لحين تعيين عميدا للكلية.

أصدر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي، وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأعمال عميد الكلية اعتبارا من 1 أغسطس 2019 بجانب عمله، لحين تعيين عميد للكلية.