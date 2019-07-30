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تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:25 ص
تعيينات جديدة بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أية حمروشي
 
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أصدر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي، وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأعمال عميد الكلية اعتبارا من 1 أغسطس 2019 بجانب عمله، لحين تعيين عميد للكلية.

كما أصدر قرارا بقيام الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد، أمين وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية، اعتبارا من 1 أغسطس 2019 بجانب عملها لحين تعيين عميدا للكلية.
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