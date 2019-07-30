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خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. ضبط 9 قطع أسلحة نارية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:21 ص
خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. ضبط 9 قطع أسلحة نارية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متهم – 36 اتجار- 2 تعاطي – 1300 جرام حشيش – 804 أقراص مخدرة –55 جرام من البانجو – 250 جرام استروكس – 300 جرام هيروين – جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 9 متهم –9 دفاع – 3 طبنجه عيار 9 مم – 5 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12ملم – بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم - 7 طلقات مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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