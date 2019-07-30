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الأربعاء والخميس.. مي عمر وياسمين علي ضيفتا "عين" على الحياة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:16 ص
الأربعاء والخميس.. مي عمر وياسمين علي ضيفتا عين على الحياة
مي عمر
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الفجر الفني
 
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تحل المطربة الشابة ياسمين علي ضيفةً على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء المقبل.

 

تتحدث ياسمين خلال اللقاء عن حبها للغناء، وكيف دخلت المجال الفني، وموقف أسرتها من ذلك، وأيضًا علاقتها بالتمثيل وموقفها الحالي منه، وغيره الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية.

 

وفي حلقة الخميس، تحل الفنانة مي عمر ضيفةً على البرنامج ليتناول اللقاء آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي. كما تتحدث عن أسرتها وابنتيها وزوجها المخرج محمد سامي.

 

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس.

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