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سفير الشباب الإفريقي: مصر تتميز بالاندماج العرب الأفريقي كأننا في بلدنا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:14 ص
سفير الشباب الإفريقي: مصر تتميز بالاندماج العرب الأفريقي كأننا في بلدنا
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هدى عبدالرازق
 
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قال عبدالله كاجاما، سفير الشباب الأفريقي، إنه جاء من نيجيريا منذ 2012 ودرس في مصر، وشارك في مناسبات عديدة حتى حضر منتدى شباب العالم.

وأشار "كاجاما"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان له فرصة التحدث بالمنتدى أمام الرئيس السيسي، موضحًا أن أكثر ما استفاد منه هو فكرة الاندماج، حيث أن الوضع في مصر مختلف عن أي دولة بالعالم.

وأضاف أن مصر تتميز بالاندماج العربي الأفريقي، وكأن الجميع بلد واحدة، منوهًا بأنه استفاد بشكل كبير من مختلف الثقافات التي قابلها في مصر.
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