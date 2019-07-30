إحالة طبيب ومسئول دفاتر في مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

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قام اللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، بزيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى رأس البر المركزي للوقوف على حالة الإنضباط بها بالفترة المسائية ومتابعة الخدمات المقدمة بها للمواطنين ورواد رأس البر.



وأسفرت الجولة على تحويل أحد الأطباء للتحقيق لعدم تواجده بالفترة المسائية وكذا الموظف المسئول عن دفتر الحضور والانصراف بالمستشفى لعدم وجود الدفتر، وكذلك فقد تم التأكد من انتظام فريق التمريض.



وأكد حمدي في تصريحات له، أن هناك متابعة مستمرة للوحدة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المدينة خاصةً في موسم الصيف، وتحويل المقصرين للتحقيق.