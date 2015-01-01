مايك بومبيو: إيران أكبر مصدر للإرهابيين
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:19 ص
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه ينبغى على كل دول العالم التعاون مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة فى مضيق هرمز.
وأضاف بومبيو أن
إيران أكبر مصدر للإرهابيين فى العالم، موضحا أن بلاده تنسق مع بريطانيا لحل أزمة ناقلة
النفط المحتجزة لدى طهران.
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