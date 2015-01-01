ميدو يعلن ضم صانع ألعاب الزمالك للمقاصة
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:16 ص
الفجر الرياضي
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة ضم محمد إبراهيم من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال ميدو في
تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم وهناك مفاوضات
مع اللاعب على تفاصيل عقده الشخصي.. أعرف إبراهيم جيدًا وهو يتمتع برؤية جيدة في
صناعة اللعب".
كان رئيس نادي
الزمالك قد قرر عرض محمد إبراهيم للبيع عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي في
ختام الدوري المصري.
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