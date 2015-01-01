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فورد تطلق نسخة جديدة من Mustang في عيد ميلادها الـ55

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:06 ص
فورد تطلق نسخة جديدة من Mustang في عيد ميلادها الـ55
سيارة فورد
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كشفت شركة فورد الأمريكية عن موديل جديد من Mustang في عيد ميلادها الـ55  يطلق عليه اسم Mustang55.

وياتي الموديل الجديد بمحرك V8 سعة 5.0 لتر وبقوة 450 حصان، ويتولى توجيه هذه القوة للعجلات ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

ويتميز الموديل الخاص Mustang55 من خلال شريطي زينة على غطاء حيز المحرك وخلف فتحات التهوية، والسقف المطلي باللون الأسود، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة والمطلية باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى اسبويلر خلفي ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

وتتألق المقصورة الداخلية للموديل الخاص بحليات مصنوعة من ألياف الكربون وفرش ألكانتارا، كما يظهر الجلد الفاخر على الكونسول الأوسط، وسجاد خاص للسيارة مع مقابض خاصة لناقل الحركة الأوتوماتيكي واليدوي.

وجهزت فورد الموديل الخاص Mustang55 بالعديد من تجهيزات الراحة مثل المقاعد الأمامية المزودة بوظيفتي التبريد والتدفئة، ونظام الاتصال SYNC 3 مع الأوامر الصوتية الراديو الرقمي DAB+، ونظام صوتي B&O فائق مع 12 سماعة.
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