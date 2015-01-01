جامعة ومعهد AUC تكرم الإعلامي زكريا فحام

كرمت إدارة جامعة ومعهد AUC رئيس سفراء الإعلاميين العرب زكريا فحام مساء أمس الاثنين.

وخلال حفل التكريم، توجه زكريا بكلمة شكر من القلب للسيد الزميل خضر عبوشي لتوجيه هذه الدعوة الكريمة له.

كما حرص على توجيه الشكر لإدارة الجامعة والمعهد على هذا التكريم.

وأعطى فحام الطلاب نصيحة ذهبية من خلاصة خبراته الإعلامية الواسعة، وشدد على أهمية التعليم للإنسان مهما كانت الظروف الاقتصادية والتحديات التي تعترض طريقه بعد التخرج، كما أكد أن لا وجود لليأس في نفوس الأشخاص الذين يملكون الإرادة والعزيمة والذين يسعون للبحث عن وظيفة تليق بهم فلكل مجتهد نصيب.