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مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثي في صنعاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:12 ص
مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثي في صنعاء
قصف مواقع للحوثي
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وكالات
 
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شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.

 

وقالت مصادر محلية، إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.

 

في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي  أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.

 

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال.

 

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المزيد عن: قصف مواقع للحوثي صنعاء سوق آل ثابت اليمن الحوثيين
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