مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثي في صنعاء
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:12 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية،
إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد"
بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.
في غضون ذلك، واصلت
مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بحق الشعب
اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى
وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.
وأدان وزير الإعلام
اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر،
والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال.
Advertisements
المزيد عن: قصف مواقع للحوثي صنعاء سوق آل ثابت اليمن الحوثيين
- 22 عنصراً من الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش الوطني في جبال بيحان
- مقاتلات التحالف تستهدف بغارتين تجمع للحوثيين فى صنعاء
- التحالف يمطر مواقع لمليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء وتعز
- التحالف العربي يقصف معسكر السواد وضبوة ومقر الكلية الحربية ومعسكر النهدين في صنعاء
- التحالف العربي يستهدف الحوثيين بصنعاء ويقتل 8 فى الضالع
- مقتل عشرات الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف ونيران الجيش
- مقتل وإصابة 30 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثين باليمن
- المالكي: نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان
- وزير الإعلام اليمني يدين المجزرة التي ارتكبها الحوثيين بـ سوق "آل ثابت"