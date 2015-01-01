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لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:57 ص
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة
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الفجر الفني
 
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تعيش النجمة لطيفة، حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث تقيم فى بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر وتستمر حتى أغسطس المقبل.

 

وبدأت لطيفة حفلاتها فى تونس من خلال العودة للغناء بمهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام ٩ سنوات متواصلة، وذلك يوم ١٩ من يوليو الجاري، لتستمر بعدها فى إقامة عدة حفلات أخرى منها "بنزرت الدولى"، والذى حقق نجاح كبير جدا، كما قدمت أيضا حفل فى "تستور الدولى"، ثم حفلا أخر فى "المهدية"، لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير فى تونس.

 

وتستمر النجمة لطيفة فى إقامة حفلات حتى يوم ٩ أغسطس المقبل، ومن الحفلات التى تقدمها لطيفة خلال الفترة المقبلة، حفلة قابس يوم ٢ من الشهر المقبل، ثم طبرقة يوم ٤ من نفس الشهر، ثم حفلة بالمهدية يوم ٦ أغسطس، وتنهى جولاتها فى تونس بحفلة المنستير يوم ٩ أغسطس.

 

ومع حالة النشاط التى تعيشها لطيفة على مستوى الحفلات، تواصل أيضا تجهيزات ألبومها الجديد، والذى سجلت منه حتى الأن مجموعة من الأغانى،ابرزها اغنية "شاغلنى" التى طرحتها مؤخرا، وحققت نجاح كبير.

 

وتعود لطيفة خلال أغسطس المقبل إلى مصر، للاستقرار على باقى أغانى الألبوم، والذى اختارت له اسم "شاغلنى".

لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
لطيفة في جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس (صور)
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