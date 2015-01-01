بيراميدز يطلب أحمد فتحي وحمدي لبيع أفشة للأهلي
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:00 ص
الفجر الرياضي
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طلب نادي بيراميدز الحصول على أحمد فتحي وأحمد حمدي ثنائي الأهلي مقابل الاستغناء عن لاعبه محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتمسك بيراميدز بمطالبه لبيع محمد مجدي أفشة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي
بدعوى أنه سيكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها سيباسيتان ديسابر المدير
الفني للفريق في الموسم الجديد.
ويجيد محمد مجدي أفشة في مركز لاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب وهو ما يحتاجه
الأهلي في الموسم الجديد.
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