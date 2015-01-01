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بريطانيا ترفض فكرة تبادل ناقلات مع إيران

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:04 ص
بريطانيا ترفض فكرة تبادل ناقلات مع إيران
وزير الخارجية البريطاني
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وكالات
 
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رفضت بريطانيا، أمس الإثنين، فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

 

وتصاعدت التوترات بين طهران ولندن منذ سيطرت قوات خاصة إيرانية على ناقلة ترفع علم بريطانيا في وقت سابق من الشهر، وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

 

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لن تكون هناك مبادلة"، وأضاف "لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة، يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه".

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