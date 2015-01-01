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حميدتي: زيارتي إلى مصر ناجحة.. وتشاورنا حول الأوضاع في السودان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:00 ص
حميدتي: زيارتي إلى مصر ناجحة.. وتشاورنا حول الأوضاع في السودان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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وصف  نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي،الفريق محمد حمدان دلقو "حميدتي" زيارته إلى جمهورية مصر العربية بالناجحة، وجاءت في إطار التعاون المشترك والتشاور المستمر بين البلدين. 

وقال حميدتي، بمطار الخرطوم عقب عودته مساء اليوم من القاهرة، إنه قدم تنويرا للرئيس المصري، بشان بالأوضاع بالبلاد والمفاوضات بين "العسكري" وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة.

وأكد حميدتي الاتفاق مع السيسي حول مصالح شعبي البلدين، وتنفيذ كل التزاماته تجاه السودان في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشروعات المشتركة.

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