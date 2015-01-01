"حب جديد".. ثان أغاني رضوان برحيل من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"

طرح المطرب رضوان برحيل ثانى أغنياته بعنوان "حب جديد" من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، وهى من كلمات صلاح الدين مجاهد، وألحان أمين رحمون، وتوزيع حمزة الغازى، وهى باللهجة المغربية.

وتأتى الأغنية لتكون هى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "قربلى حبة" المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سبق وتم طرح "ليه كل شمس" وحققت نجاحاً كبيراً، وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج محمد نبال.

ويمثل التعاون بين رضوان برحيل مع "نجوم ريكوردز" ليكون الأول حيث ترغب الشركة فى تقديمه بشكل مختلف فى الشرق الأوسط، خاصة وأنه يتمتع بموهبة غنائية كبيرة.

يذكر أن رضوان برحيل كانت بدايته من خلال برنامج ستوديو M2، لاكتشاف المواهب المغربية الشابة، وطرح أول أغنياته والتى كانت بعنوان "أواه"، والتى حققت نجاحاً كبيراً وتخطت مشاهدتها أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".