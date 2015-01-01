أسوان يطلب فادي وميشو من الأهلي

دخل مسئولو نادي أسوان الرياضي في مفاوضات جادة للتعاقد مع فادي فريد وميشو عمارة ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماتهم بالانتقالات الصيفية.

وتأتي رغبة أسوان في التعاقد مع الثنائي، بناء على أوامر مجدي عبدالعاطي المدير الفني، الساعي لتدعيم خط دفاعه والهجوم، خلال الموسم الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم ق أقر بإلغاء مسابقة 97، واعتبار مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية، وهو ما يضعف حظوظ الثنائي بالوجود في قائمة لاسارتي المدير الفني للأهلي

وعاد أسوان للمشاركة في منافسات الدوري العام، بعد صعوده محتلا صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني الموسم المنقضي.