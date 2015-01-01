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اسم "سلمان" يحتضن المدينة المنورة كاملة بمسافة 42 كم ويدخل موسوعة جينيس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:25 ص
اسم سلمان يحتضن المدينة المنورة كاملة بمسافة 42 كم ويدخل موسوعة جينيس
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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مغامرة تحمل شعار ( سلمان. دام عزك يبو فهد) قام الدراجين احمد صبر والدراج احمد العوفي من المدينة المنورة بخط اسم سلمان في خارطتهم بمسافة 42كم وايداعها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيلها تحت مسمى(The biggest name of Salman).

وانطلقت المغامرة من غرب المدينة وتحديدا من مقابل الاستاد الرياضي والانتهاء عند طريق الامام علي بن ابي طالب شرق المدينة مستغلين الدائري الاول (طريق الملك فيصل ) لرسم حرف الميم والدائري الثاني لرسم حرف اللام وطريق الامير عبدالمجيد لرسم حرف الالف، الرحلة استغرقت الـ3 ساعات وشهدت كثيرا من المخاطر لازدحام الطرق بالحجيج والزوار والباصات.

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