ناصر العازمي يبدأ تصوير برنامجه الجديد بالقاهرة

تعاقدت إحدى القنوات المصرية الخاصة مع د. ناصر العازمي استشاري ورئيس وحدة أطفال الانانبيب بالكويت، على تقديم برنامج أسبوعي يهتم بصحة المرأة الحامل والأطفال حديثي الولادة، من المقرر انطلاقه نهاية شهر أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من بناء الديكورات.

ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في نوعية البرامج التي تهم المرأة والطفل ومتخصص في ولادة أطفال الانانبيب، ويستضيف من خلاله د. ناصر العازمي أشهر الأطباء المتخصصين في هذا المجال بمصر والدول العربية للوقوف على أحدث المستجدات فى عالم التخصيب والإنجاب عن طريق الانانبيب.

ومن المقرر أن يقوم "العازمي" ببدء تسجيل الحلقات الأولى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.