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بشار النصار يقدم أول برنامج عن الخيول العربية الأصيلة على الشاشات المصرية (صور)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:43 ص
بشار النصار يقدم أول برنامج عن الخيول العربية الأصيلة على الشاشات المصرية (صور)
بشار النصار
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تعاقد الإعلامي والناشط الحقوقي بشار النصار، مع قناة مصرية شهيرة لتقديم برنامج عن الخيول العربية الأصيلة، وهو الأول من نوعه على الشاشات المصرية.

 

وأعرب بشار النصار، في تصريحات صحفية له أمس، عن سعادته بالظهور على الشاشات المصرية والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي سيكتسبها من خلال هذه التجربة.

 

مؤكدًا على أهمية سوق الخيول في الوطن العربي وأن البرنامج سيفتح سوق اقتصادي جديد في بورصة الخيول للحفاظ على الخيل العربي الأصيل.

 

يذكر أن بشار النصار انتهى من تسجيل 4 حلقات بدولة الإمارات الشقيقة لعرضها بالبرنامج.

بشار النصار يقدم أول برنامج عن الخيول العربية الأصيلة على الشاشات المصرية (صور)
بشار النصار يقدم أول برنامج عن الخيول العربية الأصيلة على الشاشات المصرية (صور)
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