اجتماع كبار الدبلوماسيين في بانكوك لحضور محادثات آسيا والمحيط الهادئ

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بدأ كبار الدبلوماسيين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التجمع اليوم الثلاثاء في العاصمة التايلاندية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة، بما في ذلك الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمطالبات الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي.



تستضيف جمعية دول جنوب شرق آسيا التي تضم عشرة أعضاء برئاسة تايلاند هذا العام الاجتماعات في بانكوك. يقول المسؤولون التايلانديون إنه سيتم عقد 27 اجتماعًا خلال السبت، وسيشارك به 31 دولة وتحالف.



يجمع اجتماع وزراء خارجية الآسيان الأساسي بين كبار الدبلوماسيين في المجموعة، لكن من المرجح أن يطغي علي ظهورهم القوى الكبري التي تحضر الاجتماعات المساعدة، مثل منتدى آسيان الإقليمي واجتماع وزراء خارجية شرق آسيا.



يشمل الحضور في بانكوك هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



ومن بين شركاء حوار الآسيان الآخرين أستراليا والهند والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وسيكون معظم الاهتمام بهذه الاجتماعات الجانبية، حيث ستقوم الآسيان بدور داعم، إن وجد.

