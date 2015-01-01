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بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:31 ص
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
منتخب اليد
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الفجر الرياضي
 
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وصلت بعثة منتخب شباب كرة اليد مطار القاهرة فجر اليوم، عائدة من إسبانيا بعد حصد برونزية المونديال.

 

وحقق منتخب شباب اليد إنجازًا كبيرًا بالتغلب على البرتغال ٣٧-٢٧ في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال ليحصد البرونزية.

 

واستقبل البعثة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ، وهشام نصر رئيس اتحاد اليد.

 

وأكد الوزير في لقائه مع الأبطال أنهم شرفوا مصر وأن ما حققوه يعد إنجازًا مشرفًا يضاف لكرة اليد المصرية.

 

ومنح رئيس اللجنة الأولمبية لاعبي منتخب اليد والجهاز الفني مصاحف هدية تذكارية.

 

وأكد المهندس هشام حطب أن ما حققه لاعبي منتخب شباب اليد إنجاز كبير للرياضة المصرية وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمنح اهتمامًا كبيرًا للرياضة والرياضيين والجميع يعمل من أجل رفع راية مصر في جميع المحافل الدولية الرياضية.

بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
بحضور الوزير.. استقبال حافل لأبطال اليد في مطار القاهرة (صور)
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المزيد عن: وزير الرياضة منتخب اليد كرة يد شباب اليد اشرف صبحي
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