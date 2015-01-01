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بن قردان ينافس دجلة على "فرماوي" الأهلي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:18 ص
بن قردان ينافس دجلة على فرماوي الأهلي
الفرماوي
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محمد الصو
 
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دخل مصطفى الفرماوي لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي ضمن اهتمامات عدة أندية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وتلقى الفرماوي عروضًا شفوية من وادي دجلة ، وإف سي مصر، واتحاد بن قردان التونسي، للتوقيع معه خلال الموسم الجديد، بعد اقتراب رحيله عن الفريق، بالفترة المقبلة.

 

 

وينتظر مصطفى الفرماوي إعلان قائمة الفريق للموسم الجديد، لتحديد موقفه سواء بالبقاء داخل القلعة الحمراء أو رحيله على سبيل الإعارة.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أقر بإلغاء مسابقة 97، واعتبار مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية، وهو ما يضعف حظوظ اللاعب بالوجود في قائمة لاسارتي المدير الفني للفريق الأول.

 

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