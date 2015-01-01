ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زعيم صيني يدافع عن مراكز إعادة التعليم المثيرة للجدل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:22 ص
زعيم صيني يدافع عن مراكز إعادة التعليم المثيرة للجدل
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
دافع حاكم اقليم شينج يانغ بشمال غرب الصين عن مراكز إعادة التعليم المثيرة للجدل في المنطقة كرادع فعال ضد الإرهاب والتطرف الديني.

صرح شهرت ذاكر للصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء بأن روايات سوء المعاملة لما أسماه "الطلاب" في المعسكرات اختلقتها وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرا الي ان معظم الذين نقلوا إلى المراكز عادوا إلى ديارهم، لكنه لم يقدم أي أرقام.

تشير التقديرات إلى أن الصين قد احتجزت ما يصل إلى مليون مسلم في مراكز احتجاز شبيهة بالسجون في شينجيانغ حيث تفيد التقارير بأن ظروف المعيشة سيئة. وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في المراكز وتدعوهم بالمدارس التي تهدف إلى توفير مهارات التوظيف ومكافحة التطرف.

وتأتي هذه الاعتقالات إضافة إلى قيود السفر القاسية وشبكة مراقبة واسعة النطاق تستهدف اليوغور والأقليات المسلمة الأخرى.
Advertisements
المزيد عن: مراكز إعادة التعليم شهرت ذاكر حاكم اقليم شينج يانغ الصين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن