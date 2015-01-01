زعيم صيني يدافع عن مراكز إعادة التعليم المثيرة للجدل

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دافع حاكم اقليم شينج يانغ بشمال غرب الصين عن مراكز إعادة التعليم المثيرة للجدل في المنطقة كرادع فعال ضد الإرهاب والتطرف الديني.



صرح شهرت ذاكر للصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء بأن روايات سوء المعاملة لما أسماه "الطلاب" في المعسكرات اختلقتها وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرا الي ان معظم الذين نقلوا إلى المراكز عادوا إلى ديارهم، لكنه لم يقدم أي أرقام.



تشير التقديرات إلى أن الصين قد احتجزت ما يصل إلى مليون مسلم في مراكز احتجاز شبيهة بالسجون في شينجيانغ حيث تفيد التقارير بأن ظروف المعيشة سيئة. وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في المراكز وتدعوهم بالمدارس التي تهدف إلى توفير مهارات التوظيف ومكافحة التطرف.



وتأتي هذه الاعتقالات إضافة إلى قيود السفر القاسية وشبكة مراقبة واسعة النطاق تستهدف اليوغور والأقليات المسلمة الأخرى.

