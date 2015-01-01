نيرمين الفقي: لهذا السبب تغيبت عن عزاء فاروق الفيشاوي





أوضحت الفنانة نيرمين الفقي، سبب تغيبها عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ردًا على سؤال متابعة لها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وأجابت: "للأسف كنت في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين الله يرحمه ويغفر له لأنه من أجمل الأصدقاء للأسف بقت عملة نادرة".





وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي صباح الخميس الماضي بعد دخوله غيبوبة كبدية، وكان أعلن عن إصابته بالسرطان قبل عام خلال تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.



