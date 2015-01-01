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عقبة وحيدة أمام الراحلين عن الأهلي في الصيف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:32 ص
عقبة وحيدة أمام الراحلين عن الأهلي في الصيف
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أحمد عصام
 
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وضع مسئولو النادي الأهلي شروط أمام اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هؤلاء اللاعبين ضرورة جلب عرض رسمي مناسب له وللفريق، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.


ولن يرحل اي لاعب عن الفريق بدون الحصول على مبلغ مالي، إلا في حالة دخوله في صفقة تبادلية أخرى.


وحسم النادي الأهلي صفقتين حتى الآن في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع المالي أليو ديانج، ونجح في تجديد إعارة رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
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