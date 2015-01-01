سافيتش يعوض رحيل بوجبا عن يونايتد



اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الحصول على خدمات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، بالانتقالات الصيفية.





وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية اليوم الإثنين، إن يونايتد توصل لاتفاق شفوي مع اللاعب للتعاقد معه بالموسم الجديد.





وأضافت الصحيفة، أن نادي الفريق اللندني رصد ما يقرب من 90 مليون يورو لضم سافيتش بالفترة الحالية.