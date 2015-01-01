الحاصل على المركز الأول في تحديات البرمجة التنافسية: لم يوجد من يؤمن بنا

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قال باسم إيهاب، الحاصل على المركز الأول في تحديات البرمجة التنافسية، وأحد المكرمين في مؤتمر الشباب، إنه كسب مسابقة على مستوى أوروبا والعالم، ولكنه كان يشعر أنه لا يوجد أحد مؤمن به.

وأضاف "إيهاب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن التكريم في مؤتمر الشباب كان له قيمة كبيرة بالنسبة لهم

وتابع الحاصل على المركز الأول في تحديات البرمجة التنافسية، أن التكريم أعطاه دافعا لأن الدولة أخيرا اهتمت بتكريم الشباب، موضحا أن هناك دعم يذهب إلى الغناء أو الرياضة ولكن التفوق العلمي يحتاج إلى الدعم.