دنيا سمير غانم تكشف سببا مضحكا لعدم مشاركتها أحمد مكي في "الكبير أوي 5"





كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سبب مضحك لعدم مشاركتها الفنان أحمد مكي، في ا لجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" لافتة إلى أن مكان التصوير المزاريطة، كان مليئا بالناموس بشكل غير طبيعي.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "ناموس المزاريطة ما حدش يتحمله" ، لافتة إلى أن هذا السبب قد يبدو للبعض مضحكًا.





وأشارت إلى سبب آخر وهي شعورها بأنها بحاجة إلى التغيير، بعد أن استمرت 4 سنوات في تقديم شخصية "هدية".