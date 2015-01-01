صاحب مصنع: في جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مقصروش معايا"



وأضاف "جاويش"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه كان لديه مكان مناسب لإقامة المشروع.



وتابع صاحب مصنع لمنتجات الألبان، أنهم وجهوه بطريقة صحيحة لإصدار التراخيص، وإنشاء المشروع، لافتا إلى أنهم لديه سرعة إنجاز في العمل.

قال خالد جاويش، صاحب مصنع لمنتجات الألبان، إنه كان مسافرًا للخارج، وأراد أن يفتتح مصنعا في مصر فتوجه إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأ في التراخيص، مؤكدا: "الناس مقصروش معايا".