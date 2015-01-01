برشلونة يقرر رحيل هذا اللاعب
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:10 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية عن إقتراب رحيل الجناح البرازيلي مالكوم لاعب نادى برشلونة عن الفريق خلال الصيف الحالى.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة قرر رخيل اللاعب خلال الصيف الحالى وأن إدارة البارسا قررت خروج اللاعب من تشكيلة الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة أن وكيل اللاعب يستمع الأن لعدة عروض لضم اللاعب خلال الصيف الجارى والذى يعد أبرزهم نادى إيفرتون الإنجليزى الذى يسعى بقوة لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن برشلونة حدد مبلغ 45 مليون يورو لبيع اللاعب.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة قرر رخيل اللاعب خلال الصيف الحالى وأن إدارة البارسا قررت خروج اللاعب من تشكيلة الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة أن وكيل اللاعب يستمع الأن لعدة عروض لضم اللاعب خلال الصيف الجارى والذى يعد أبرزهم نادى إيفرتون الإنجليزى الذى يسعى بقوة لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن برشلونة حدد مبلغ 45 مليون يورو لبيع اللاعب.
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