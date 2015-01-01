آرسنال يكسب سباق ​نيكولاس بيبي أمام نابولي

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن مسؤولي نادي ​أرسنال​ قد حسم صفقة ​نيكولاس بيبي​ بعد منافسة شرسة مع نابولي الإيطالي.





وينتظر أن يخضع "بيبي" والبالغ من العمر 23 عاماً لفحوصات طبية خلال الأيام القليلة تمهيداً للإنضمام للمدفعجية.





وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن نيكولاس بيبي سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2024 مع تقاضي راتب 6 مليون يورو في الموسم الواحد.