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آرسنال يكسب سباق ​نيكولاس بيبي أمام نابولي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:08 ص
آرسنال يكسب سباق ​نيكولاس بيبي أمام نابولي
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أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن مسؤولي نادي ​أرسنال​ قد حسم صفقة ​نيكولاس بيبي​ بعد منافسة شرسة مع نابولي الإيطالي.


وينتظر أن يخضع "بيبي" والبالغ من العمر 23 عاماً لفحوصات طبية خلال الأيام القليلة تمهيداً للإنضمام للمدفعجية.


وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن نيكولاس بيبي سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2024 مع تقاضي راتب 6 مليون يورو في الموسم الواحد.


وكان بيبي على مقربة من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد فشلت.
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