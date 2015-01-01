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5 آلاف و313 ساحة ومسجدا لضلاة عيد الأضحى المبارك في الدقهلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:06 ص
5 آلاف و313 ساحة ومسجدا لضلاة عيد الأضحى المبارك في الدقهلية
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محمد كشك
 
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أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية،عن تخصيص ٥ الاف ٣١٣ مسجداوساحة لصلاة عيد الأضحي المبارك، وذلك ما بين 513 ساحة و4الاف 803 مسجدا.

وكشف الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن تخصيص 1026 إمام أساسى واحتياطى للساحات بجانب 5 الاف إمام لكل مسجد من المساجد وجميعم تابعين لوزارة الأوقاف، مشيرا الى أن الساحات موزعة على 20 إدارة،وتقرر إلغاء الإجازات الاعتيادية في أيام عيد الاضحى المبارك.

ووجه، "زيادة" جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل لجانً المتابعة بالمديرية لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات في المساجد والساحات
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