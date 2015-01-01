أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: اخترعت طائرة بدون طيار



وأضاف "عنيبة"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه كان يوفر من نفقات طعامه والمال الذي كان يرسله له والده لكي ينفق على المشروع.



وتابع أحد المكرمين بمؤتمر الشباب، أن بعض أصدقائه يعملون في "أوبر"، و"كريم"، و"كول سنتر"، رغم أنهم في كلية هندسة بترول، ولكن لا يجدون عمل.



قال أحمد عنيبة، أحد المكرمين بمؤتمر الشباب، إنه اخترع طائرة بدون طيار، لافتا إلى أن هذا دليل على أن أي شخص لديه تحدي ويريد إثباته سوف يصل له.