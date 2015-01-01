ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: اخترعت طائرة بدون طيار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:01 ص
أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: اخترعت طائرة بدون طيار
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال أحمد عنيبة، أحد المكرمين بمؤتمر الشباب، إنه اخترع طائرة بدون طيار، لافتا إلى أن هذا دليل على أن أي شخص لديه تحدي ويريد إثباته سوف يصل له.

وأضاف "عنيبة"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه كان يوفر من نفقات طعامه والمال الذي كان يرسله له والده لكي ينفق على المشروع.

وتابع أحد المكرمين بمؤتمر الشباب، أن بعض أصدقائه يعملون في "أوبر"، و"كريم"، و"كول سنتر"، رغم أنهم في كلية هندسة بترول، ولكن لا يجدون عمل.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو المؤتمر الشباب أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن