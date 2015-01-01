بعد 5 أيام من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "شمس بحر" لـ"واما" (فيديو)
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:32 ص
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أطلق فريق "واما"، الغنائي أغنيته الجديدة "شمس بحر" التي تنضم إلى ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى".
"شمس بحر" من كلمات تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي.
وحققت الأغنية منذ إطلاقها أول أمس وحتى الآن أكثر من 345,676 مشاهدة عبر يوتيوب من إطلاقها في 25 يوليو الجاري.
ومن المقرر صدوره الألبوم الشهر المقبل لينافس ضمن سباق موسم الصيف وسط مجموعة من كبار نجوم الساحة الفنية.
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