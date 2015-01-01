عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تم تنفيذ جزء كبير من التوصيات التي خرجت من مؤتمرات الشباب



وأضاف "السعيد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن تأهيل الشباب الأفريقي يعتبر دور مصر تجاه القارة الأفريقية خاصة مع تولي مصر الاتحاد الأفريقي.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر لديها خبرات تستطيع تقديمها للدول الأفريقية، وهناك 1000 شاب من الدول الأفريقية يتم تدريبهم ثقافيا وسياسيًا.

قال بلال محمد السعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم تنفيذ جزء كبير من التوصيات التي خرجت من مؤتمرات الشباب، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي بدأ يؤتي ثماره وهناك مسئولين من الشباب.