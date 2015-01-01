نجم جديد على ردار برشلونة



وضع مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، الإيطالي ماتيو دارميان مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن حساباته للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية.





وقالت شبكة "إي أن بي أن"، إن الفريق الكتالوني وضع دارميان ضمن حساباته بالفعل، تحسبا لفشل التعاقد مع جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الإسباني.